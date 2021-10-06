Медики из бригады скорой помощи, на которую напал неизвестный, ждут обследования





Медики из бригады скорой помощи, на которую напал неизвестный во время выезда к пациенту, ждут обследования. Сильнее всего пострадал водитель: в день нападения с черепно-мозговой травмой и сломанным носом его доставили в Эжвинскую городскую больницу. От госпитализации он отказался. Как и его коллега – фельдшер. Мужчина получил множество ударов по всему телу. Еще одна врач в составе бригады отделалась испугом и на следующий день уже вышла на работу. Напомним, что инцидент произошёл в столице Коми в понедельник. Бригада скорой отправилась на вызов в общежитие на улице Морозова. Но по приезде медиков встретили кулаками. Мужчина преследовал врачей до самой машины скорой помощи.