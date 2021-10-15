В Коми дополнили перечень сфер деятельности и увеличили процент вакцинировавшихся от коронавируса





В Коми дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация и увеличили процент вакцинировавшихся от общего числа сотрудников. Соответствующие дополнения внесла в постановление о проведении профпрививок главный санитарный врач республики Людмила Глушкова.

Сейчас руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, в сферах, где необходима обязательная вакцинация сотрудников, следует организовать проведение полного курса вакцинации против коронавируса для 80% от общей численности сотрудников. Привиться необходимо в срок до 30 ноября текущего года.