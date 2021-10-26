



Сыктывкарский проект по раздельному сбору отходов вошел в финал Всероссийского конкурса «Мой проект — моей стране!». Более чем из двух тысяч заявок жюри выделило 39. В их числе – сортировочный пункт, расположенный в многоквартирном доме по адресу: проспект Бумажников, 50, что находится в Эжвинском районе столицы. Площадка работает чуть менее года и зарекомендовала себя как образцовая. Помимо благого экологического вклада, идея приносит и прибыль.