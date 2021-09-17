Особенности национальной рыбалки в Коми крае Окуни Кони Донбасский воблер косит северную рыбу





Несмотря на то, что на реке хорошо ловился хариус мы решили проверить курью, где по словам Женька должны быть щуки. И не зря. За пол часа мы поймали полное ведро 20 л. рыбы. Здоровенные окуни — кони. И толстенные щуки. Одна здоровая щука украла две блесны, но впоследствии была поймана с этими приманками в зубах. Получили огромное удовольствие. Теперь можно ехать дальше , ловить ХАРИУСА ! Канал Серёги : https://www.youtube.com/channel/UCbbF… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 5) Просмотр рекламы также кидает копеечку в копилку канала. Всем огромное спасибо за поддержку !