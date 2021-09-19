Особенности национальной рыбалки ХАРИУС продолжает долбить Вечер в избе





После здоровенных окуней — коней и щук продолжаем ловить ХАРИУСА. И он ловится ! И общий результат за день получился впечатляющим ! Дружно почистив и посолив рыбу садимся ужинать в рыбацкой избе. И всё успели вовремя . Как только сели за стол пошёл проливной дождь и лил всю ночь. Но нам он уже не страшен. Вкусный ужин, тёплая изба, душевные разговоры…что может быть лучше ! Канал Серёги : https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 5) Просмотр рекламы также кидает копеечку в копилку канала. Всем огромное спасибо за поддержку !