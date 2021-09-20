Избирком Коми подвела предварительные итоги голосования по выборам в Госдуму





По результатам обработки 100 процентов протоколов участковых комиссий расклад политических партий таков: по федеральному округу победу одержала «Единая Россия» с результатом 29,44% голосов.

На втором месте КПРФ – 26,88%. На третьем – ЛДПР – 11,96%.

На четвертом – партия «Новые люди» — 9,57% голосов.

«Справедливая Россия — За правду» — 8,33% избирателей.

Далее идут «Пенсионеры за справедливость» — 3,60%. Более одного процента набрали «Коммунисты России», «Зелёная альтернатива» и партия «Зелёные». Еще пять партий набрали менее одного процента.