В Коми усилят меры безопасности в образовательных учреждениях





Об этом сообщила профильный министр Наталья Якимова. Причина – трагедия в Перми.

В местном госуниверситете студент устроил стрельбу. Около 11 часов дня по местному времени он проник в один из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь на поражение по окружающим. В результате по данным федерального Минздрава 6 человек погибло, медицинская помощь оказывается 24 пострадавшим, у 19 из них огнестрельные ранения. Данные – уточняются. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и был ранен.