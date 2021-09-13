Авария на сетях водоканала произошла сегодня в центре Сыктывкара





Потоки воды подтопили прилегающую к СГУ им. Питирима Сорокина территорию. Как стало известно, порыв произошёл около 11 часов дня. Подача воды в учебные корпуса №1 и №5 была прекращена. Сотрудники водоканала, работающие на месте аварии, уточнили, что произошло обрушение грунта, которое спровоцировало прорыв старой трубы. Всего на поверхности оказалось более 30 кубометров жидкости. Сроки устранения аварии пока не известны. С слову, во время аварии возле СГУ как раз велись работы по замене старых труб.