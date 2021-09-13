Между Сыктывкаром и Эжвинским районом появится современный универсальный больничный комплекс

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Об этом на встрече с трудовыми коллективами столицы республики рассказал глава Коми. Как подчеркнул Владимир Уйба, учреждения здравоохранения должны находиться в шаговой доступности, а для медицинского сообщества имеет смысл формировать больничные городки. Ведь нередко бывают ситуации, когда требуется собрать консилиум. Также любое лечебное учреждение требует создания дополнительной инфраструктуры, поэтому решать вопрос нужно комплексно.

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