Между Сыктывкаром и Эжвинским районом появится современный универсальный больничный комплекс





Об этом на встрече с трудовыми коллективами столицы республики рассказал глава Коми. Как подчеркнул Владимир Уйба, учреждения здравоохранения должны находиться в шаговой доступности, а для медицинского сообщества имеет смысл формировать больничные городки. Ведь нередко бывают ситуации, когда требуется собрать консилиум. Также любое лечебное учреждение требует создания дополнительной инфраструктуры, поэтому решать вопрос нужно комплексно.