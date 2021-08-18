ВСТРЕЧА КАНАЛОВ ЭТО БЫЛО КРУТО ! 8 ДНЕЙ НА ПЕЧОРЕ





Приехали в гости два моих земляка. Это авторы каналов : " Андрей Новиков Рыбалка с Дрюней 11 RUS " https://www.youtube.com/channel/UCXV6MqNHl_fDp80ZsJ37fVg и "Андрей вездеход Коми" https://www.youtube.com/watch?v=yUt4bZUxtsw Рыбачили на реке Печора. Жили в старинном доме, который стоит на самом берегу реки, в старинной Коми деревне. Это была крутая поездка. В скором времени выйдет серия роликов о нашей рыбалке. А пока предлагаю вашему вниманию нарезку со снятого материала. Приятного просмотра ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/149994/ ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137541/ Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283