На вековой юбилей республики топовые блогеры готовят подарок





В муниципалитетах Коми некоторые праздничные мероприятия все-таки состоятся, но при условии соблюдения строгих ограничительных мер. Принято решение сохранить выступления творческих коллективов и театров, большой тур хора Пятницкого тоже в силе – при поддержке Ростуризма артисты проедут от Воркуты до Сыктывкара — об этом сегодня рассказала Министр культуры Мария Балмастова на пресс-конференции, посвященной старту блог-тура «Россия – страна возможностей». На вековой юбилей республики топовые блогеры тоже готовят подарок.