Сегодня Глава Коми вместе с членами регионального Правительства работали в Усть Вымском районе





Сегодня Глава Коми Владимир Уйба вместе с членами регионального Правительства работали в Усть-Вымском районе. В центре внимания руководителя Республики оказались населенные пункты – Жешарт, Мадмас и Айкино. Владимир Уйба осмотрел ряд социальных объектов: побывал в детском саду, ФАПе и школах. Большую часть времени Глава Коми уделил общению с местными жителями. Обсуждали темы ремонта дорог, благоустройство населенных пунктов, доступность медицины.