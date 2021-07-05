Собираю донат на видосы и жизнь. Прямой эфир. Джон Клюкер. Задавайте вопросы. Заказывайте задания.
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
✔️Поставить песню 130 руб. (без мата)
Все задания и инфа по стриму➡️ https://zzweb.ru/1078687
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