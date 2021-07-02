Прямой эфир-Джон Клюкер на связи





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

✔️Поставить песню 130 руб. (без мата)

Все задания и инфа по стриму➡️ https://zzweb.ru/1078687

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