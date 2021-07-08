МЕГАРЫБАЛКА # 16 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ДОМОЙ С ОТЛИЧНЫМ УЛОВОМ ЭТО БЫЛА СЛАВНАЯ РЫБАЛКА





Завершение нашей рыбалки было просто бомбическим ! Щуки хватали наши приманки одна за другой ! Мы получили колоссальное удовольствие ! Ну а в день отъезда мы просто хорошо выспались, вкусно поели, всё прибрали — убрали за собой и в путь ! Это была СЛАВНАЯ РЫБАЛКА ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/149994/ ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/137541/ Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине Канал Славика :https://www.youtube.com/channel/UCdhDptfoUSR-iZu-ouk9CIw На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь НА БЕНЗИН ДЛЯ ПОЕЗДОК Карта СБ 2202 2003 9597 6283