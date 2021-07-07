МЕГАРЫБАЛКА # 15 ПОЙМАТЬ РАДУГУ — ЭТО ХОРОШАЯ ПРИМЕТА ЖОР ЩУКИ ПОСЛЕ ЛИВНЯ ПОПАЛИ В ГРОЗУ





Погода нас ещё раз решила испытать на прочность. На этот раз преподнесла грозу,ливень, и шквалистый ветер, от которого в лесу падали деревья. Мы промокли насквозь, но выстояли и продолжили рыбалку. И не зря. После ливня началась такая рыбалка , о которой можно только мечтать. Это был реально СУПЕР КЛЁВ ! ВСЕ СНАСТИ ДЛЯ РЫБАЛКИ ; https://fishingbaits.ru/ МОЙ СПИННИНГ : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… МОЯ КАТУШКА ДЛЯ СПИННИНГА : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… ВИБРОХВОСТ , который реально ловит : https://fishingbaits.ru/catalog/detai… Промокод : "Коми Рыбак" даст вам 10 % скидки на любой товар в этом магазине Канал Славика :https://www.youtube.com/channel/UCdhD… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь НА БЕНЗИН ДЛЯ ПОЕЗДОК Карта СБ 2202 2003 9597 6283