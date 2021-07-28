Информация об опровержении не соответствующих действительности сведений





На основании мотивированного решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 8 июля 2021 года сообщаем, что судом признаны не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Михайлова Олега Алексеевича сведения, распространенные Акционерным обществом Коми республиканский телевизионный канал 3 февраля 2021 года в эфире телеканала «Юрган» в программе «Время новостей», на сайте юрган.рф и в видеосервисе Youtube.