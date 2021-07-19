Джон Клюкер | ПРЯМОЙ ЭФИР





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

✔️ Привет изподвыподверта 70 руб.

✔️ Рассказать историю из жизни 100 руб.

✔️ Песня 150 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.

✔️ Сигна 150 руб. (имена, ники без похабщины)

✔️ Запись в тетрадь Клюкера не более 3-х слов, не мат, не оскорбления. 150 руб.

✔️ Караоке 150 руб.

✔️ Выпить за ваше здоровье чашечку кофе(не более 3-х за стрим) 200 руб.

✔️ Танец 250 руб. (песня без мата)

✔️ Большая сигна 300 руб. (имена, ники без похабщины)

✔️ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

✔️ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

✔️ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

✔️ Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

✔️ Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом 1000 руб.

✔️ Вести эфир с глазами мишки Панды 1 час 1000 руб. (разукраска лица)

✔️ Вести эфир со ртом как у Джокера 1 час 1000 руб. (разукраска лица)

✔️ Вылить на голову 0,5 литра подсолнечного масла 1500 руб.

✔️ Высыпать на голову 3 стакана муки 1500 руб.

✔️ Разбить 10 яиц об голову 1500 руб.

✔️ Порвать на себе футболку 2000 руб.

✔️ Нанести на лицо горизонтальные йодовые Нанести на лицо вертикальные йодовые полоски 3000 руб.

😊Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.

2. Зажечь свечу в честь донатера.

3. Караоке от чата.

4. Выпить 3 яйца

5. Зрителю 300 руб. на телефон.

6. Разукрасить лицо гуашью.

7. Медленный танец с подушкой.

8. Зрители заказывают танец.

9. Плавать 5 минут на полу.

10. Большая сигна донатеру.

11. Большая сигна зрителю.

12. Дегустация нового продукта.

13. С тостом в честь донатера выпить по баночку безалкогольного пива.

14. ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК (прикрепляются ножи к рукам 4 ножа, к ногам 2 ножа и я хожу по кругу 5 минут, со словами: Я ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК)

15. Дегустация нового напитка или чая.

16. Джон выбирает яйцо и бьёт об голову себе (два яйца на выбор одно сырое, одно варёное).

17. Сидеть с прищепками на ушах и носу 5 минут.

18. Держать во рту зубную пасту 5 минут.

19. Съесть ложку горчицы.

20. Съесть ложку хрена.

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸Политику.

🔸Разжигание скандалов.

⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.

#клюкер #стрим