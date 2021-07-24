ДАЛЕКО | ПРЯМОЙ ЭФИР
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
🔥 Что можно заказать за донат:
🟩70 Голосовое сообщение
🟩100 Рассказать историю из жизни
🟩100 Караоке
🟩150 Песня (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.
🟩150 Сигна (имена, ники без похабщины)
🟩200 Выпить за ваше здоровье чашечку кофе(не более 3-х за стрим)
🟩200 Вести стрим 5 минут с высунытым языком
🟩250 Танец (песня без мата)
🟨300 Большая сигна (имена, ники без похабщины)
🟨300 Бег на месте 5 минут (не более часа за стрим)
🟨300 Отжимание 10 раз (2 раза за стрим или предварительно спросите)
🟨300 Выпить 3 яйца
🟨300 Медленный танец с подушкой
🟨300 Плавать 5 минут на полу
🟨300 Дегустация нового продукта.
🟨300 Дегустация нового напитка или чая.
🟨300 Сидеть с прищепками на ушах и носу 5 минут
🟨300 Держать во рту зубную пасту 5 минут
🟨500 ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК (прикрепляются ножи к рукам 4 ножа, к ногам 2 ножа и я хожу по кругу 5 минут, со словами: Я ОСТРЫЙ ЧЕЛОВЕК)
🟨500 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям
🟥1000 Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом
🟥1000 Вести эфир с глазами мишки Панды 1 час (разукрашивание лица)
🟥1000 Вести эфир со ртом как у Джокера 1 час (разукрашивание лица)
🟥2000 Порвать на себе футболку
🟥2000 Нанести на лицо горизонтальные йодовые полоски
🟥3000 Нанести на лицо вертикальные йодовые полоски
🔥Некоторые правила стрима:
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
⚠️ В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸Политику
🔸Разжигание скандалов
⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу.