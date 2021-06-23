За 5 лет от жителей Коми в адрес депутата Госдумы Ольги Савастьяновой поступило более 3200 обращений





На их основе было принято 104 новых закона. Также внесены поправки в 300 действующих. Среди них – закон о развитии Арктики, образования, здравоохранения, культуры. Программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Развитие сельских территорий». Парламентарий подвела итоги встречи Президента с депутатами Госдумы 7-го созыва. По словам Ольги Савастьяновой, в прошедшие 5 лет социальные вопросы были в приоритете.