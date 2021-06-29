



Владимир Уйба распорядился выделить средства на мост через реку Айюва в посёлке Керки Сосногорского района. Об этом Глава Коми объявил на заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Сейчас оба берега в этом месте связывает пешеходный деревянный мост – это подвесная конструкция. А вот строительство полноценного автомобильного моста обеспечит круглогодичный проезд по автомобильной дороге «Керки-Том».