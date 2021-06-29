Владимир Уйба обратился в органы надзора из-за сигналов граждан о загрязнении Вычегды.





Жители сразу нескольких муниципалитетов написали Главе Коми в соцсетях о том, что река в нескольких местах покрыта жёлтым налётом. Глава поблагодарил неравнодушных северян за оперативное информирование. После чего сразу же обратился в управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру с просьбой провести выездные проверки и определить причину произошедшего. По словам руководителя региона, важно как можно оперативнее разобраться – является ли образовавшаяся на реке пена следствием естественных природных факторов, либо речь об инцидентах, произошедших на предприятиях промышленности. Также поручения о проведении проверки главой республики даны Минприроды Коми.