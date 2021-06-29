Депутаты Госсовета оценили работу Общественной палаты Коми.





Сегодня ее председатель Сергей Чечеткин отчитался о работе организации. Общественная палата Республики уже давно – связующее звено между властью и обществом. Защищает права, свободы и законные интересы граждан. Специальные советы сегодня есть в органах власти и муниципалитетах. По мнению Сергея Чечеткина, работа с инициативами жителей и их поддержка – одна из важнейших для общественников задач. Важно держать на контроле проблему с момента обращения за помощью до полного ее решения.