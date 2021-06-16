В Коми усилят ответственность нефтяных компаний за нарушение экологической безопасности.
Президиум Госсовета Коми утвердил повестку предстоящего заседания парламента, которое состоится 24 июня. Всего на рассмотрение вынесено более 50 вопросов. Один из наиболее важных касается экологии. Совсем недавно в Ненецком автономном округе произошел разлив нефтесодержащей жидкости, который сказался на экологической ситуации нескольких районов нашего региона. Предлагается внести изменения в федеральное законодательство.