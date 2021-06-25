В Коми снова начнут разводить форель





Два индивидуальных предпринимателя из Койгородского и Сыктывдинского районов в этом году стали получателями гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта. Валентина Михайлова из Койгородского района займётся выращиванием форели. Свой грант в размере 2 миллионов рублей она потратит на приобретение мальков и создание условий для их выращивания. А Владислав Тарабукин из Сыктывдина намерен расширить своё рыбное хозяйство: сделать ремонт помещений, приобрести установку замкнутого водоснабжения и новое оборудование. На эти цели предпринимателю выделено 3 миллиона рублей