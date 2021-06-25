В Коми намерены дистанционно обучить специалистов-гериатров





Вопрос о совершенствовании гериатрической и паллиативной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста обсудили участники республиканского оргкомитета «Победа». На базе Госпиталя ветеранов сегодня развернуто 25 стационарных профильных коек, еще 20 – есть в Печорской центральной районной больнице. В целом по республике работает 12 специализированных кабинетов. Несмотря на пандемию, в прошлом году этот вид медпомощи получили 192 пациента, а за 4 месяца нынешнего – 76 пациентов. В то же время противоковидные ограничения не позволили в полном объеме выполнить планы по диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста.