Прямой эфир | Джон Клюкер | Песни, танцы, сигны, караоке за донат





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

❤️ Привет изподвыподверта 99 руб.

❤️ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за прямой эфир.

❤️ Караоке 200 руб.

❤️ Рассказать историю из жизни 99 руб.

❤️ Танец 250 руб.(песня без мата)

❤️ Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

❤️ Большая сигна 300 руб.(имена, ники без похабщины)

❤️ Выпить за ваше здоровье чашечку кофе(не более 3-х за стрим) 200 руб.

❤️ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

❤️ Поставить свечку в церкви за вас или кого-либо с видеоотчётом 1000 руб.

❤️ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

❤️ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

❤️ Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

✔️Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸Политику.

🔸Разжигание скандалов.

⚠️ПОЧЕМУ ГРИБАБАС БОЛЕЕ НЕ УЧАСТВУЕТ В СТРИМАХ: У Грибабаса иногда бывают проблемы со здоровьем и эти ситуации так же случаются и на прямых эфирах, плюс есть хейт, который закрепился вокруг Грибабаса. И по жалобам некоторых зрителей, органы опеки запретили участвовать в видеосъёмках Тони Грибабасу. Возможно позднее Джон Клюкер будет выпускать аудио, рассказов Грибабаса про сны или ещё что-то.

#клюкер #стрим