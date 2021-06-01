Клюкер онлайн





🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

✅ Рыг Эстетики 99 руб.

✅ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

✅ Караоке 130 руб.

✅ Танец 250 руб (песня без мата)

✅ Володя рвёт пару носков 200 руб.

✅ Володя разбивает об свою голову десяток яиц 1500 руб.

✅ Володя высыпает на себя 3 стакана муки 1500 руб.

✅ Порвать футболку на себе 2000 руб.

✅ Порвать джинсы на себе с надрезами в виду крепкого материала 5000 руб.

✅Порвать рубашку на себе с надрезами 1500 руб.

✅ Клюкер и Арумян на лысо в парикмахерской, записывается видео и прямой эфир 100000 руб.

✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

✔️Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸Политику.

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