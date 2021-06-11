Министру внутренних дел Коми Андрею Сицскому присвоено звание генерал-майора.





Соответствующий Указ подписал сегодня Президент Владимир Путин. Андрей Сицский был назначен на должность главного полицейского республики 1 июня прошлого года. До этого, служил в Волгограде и Калининградской области. В Указе Президента о присвоении специальных званий еще одна знакомая фамилия – генерал – майором стал и Юрий Завьялов – зам начальника Главного Управления МВД России по Красноярскому Краю. Ранее он занимал должность руководителя отдела собственной безопасности в МВД Коми.