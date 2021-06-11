Больше 3 тысяч наказов получили депутаты Госдумы от Коми за время работы этого созыва.





По ним приняты 104 новых закона и внесены поправки более чем в триста существующих. Об этом стало известно на встрече депутата Госдумы от Коми Ольги Савастьяновой с членами Общественной палаты республики. Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту поделилась итогами своей работы в седьмом созыве законодательного органа страны. Важными для нас стали законы, касающиеся бюджета, экологии, лесопользования, развития Арктики и многие другие. Из последнего – закон, реформирующий контрольно-надзорную деятельность. Бесконечные проверки стали настоящим кошмаром для предпринимателей.