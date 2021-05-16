Работы по ликвидации последствий нефтепроявлений на реке Колва





Владимир Уйба посетил с рабочей поездкой Усинск, где продолжается ликвидация последствий нефтепроявлений на реке Колва.

13 мая, Глава Республики Коми вылетел на место происшествия. В Усинске Владимир Уйба провёл совместно с временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Олегом Нецким, генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александром Голованевым и мэром Усинска Николаем Такаевым заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС, связанной с аварийной ситуацией на Ошском месторождении.

11 мая 2021 года в 23:00 на территории МО ГО «Усинск» введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

К ликвидации последствий нефтеразлива были привлечены сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», специалисты ООО СПАСФ «ПРИРОДА», специализированные аварийно-спасательные отряды и спецтехника.

Выход нефтесодержащей жидкости на месте отказа нефтепровода был оперативно локализован. На территории Ненецкого автономного округа проведено обвалование места разгерметизации нефтепровода и обустройство гидрозатвора для предотвращения дальнейшего попадания нефтепродуктов в реку Колва.

Сейчас осуществляется сбор нефтезагрязнённого грунта и нефтепродуктов с водной поверхности нестандартным техническим решением – а именно с применением барж, катеров и свайных сооружений. Развернуто шесть рубежей реагирования. Аттестованными силами и средствами продолжается установка боновых заграждений и сбор радужной пленки с применением сорбента.

Первый рубеж из боновых заграждений устанавливается в районе первого моста. Дополнительные рубежи реагирования по ликвидации разлива – в районе села Колва и устья реки Колва.

https://rkomi.ru/news/849