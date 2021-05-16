Встреча с художественным руководителем – директором Мариинского театра Валерием Гергиевым





Владимир Уйба обсудил с народным артистом России Валерием Гергиевым вопросы развития отрасли культуры в Республике Коми.

Встреча Главы Республики Коми с художественным руководителем – директором Государственного академического Мариинского театра состоялась 14 мая. В этот день вечером симфонический оркестр Мариинского театра под руководством маэстро выступил на сцене Республиканского театра оперы и балета в рамках Московского Пасхального фестиваля.

«Для нас этот год особенный – год празднования столетия республики. То, что Вы здесь, Мариинка здесь – для нас это очень важно, — отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба. – Теперь Сыктывкар в числе полутора сотен городов России, куда Пасхальный фестиваль пришёл. Надеюсь, что это станет доброй традицией».

https://rkomi.ru/news/854