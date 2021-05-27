Прокурором Вуктыла направлено исковое заявление в городской суд в отношении ООО «Аквасервис»

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Прокурором Вуктыла направлено исковое заявление в городской суд в отношении ООО «Аквасервис»

Прокурором Вуктыла направлено исковое заявление в городской суд в отношении общества с ограниченной ответственность «Аквасервис». В минувший отопительный сезон от жителей Вуктыла поступали многочисленные обращения на несоответствие температурному режиму горячего водоснабжения и отопления. В ходе проверки, проведённой прокуратурой совместно со Службой стройжилтехнадзора Коми, были выявлены нарушения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.

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