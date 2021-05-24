Подписание соглашения с Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации
Правительство Коми и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно направлено на совместное решение вопросов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Соглашение подписали сегодня, 24 мая, в Москве Глава Республики Коми Владимир Уйба и руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин.
https://rkomi.ru/news/896