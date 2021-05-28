Торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду





Делегация Коми во главе с Владимиром Уйба в Москве почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках Дней республики, которые проходят в эти дни в столице России, 25 мая состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии приняли участие Глава Республики Коми Владимир Уйба, Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв, Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, члены Правительства Республики Коми, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, представители коми землячеств, заслуженные работники Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/901