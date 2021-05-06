На майские праздники и в нерабочие дни в Коми ограничено пребывание людей в лесах

Задачу в оперативном порядке принять соответствующие меры сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поставил Глава республики Владимир Уйба. В местах въезда в лес будут выставлены посты, организуют и патрулирование территорий.

Кроме того, напомнил Глава, что руководители ряда муниципалитетов должны были устранить имеющиеся недостатки и представить объяснительные по срыву сроков разработки паспортов населённых пунктов, которым грозят лесные пожары, а также по сокращению количества мест массового отдыха у воды в летний период. Не все власти на местах озаботились организацией пляжей.