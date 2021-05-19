Инвестиции Mondi в социально-экономическое развитие Коми превысят миллиард рублей.





Глава Республики Владимир Уйба и генеральный директор «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер подписали дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве между Правительством региона и предприятием. Согласно документу, помимо 500 миллионов рублей, традиционно направляемых компанией на социальную поддержку нынешних и бывших работников, членов их семей и местного населения, ещё 550 миллионов рублей пойдут на решение первоочередных задач в дорожном строительстве, здравоохранении, культуре и спорте. Средства, к примеру, запланированы на строительство и капитальный ремонт участков автомобильной дороги Сыктывкар – Кудымкар – Пермь, содержание наплавного моста на подъезде к посёлку Заозерье и участка дороги Усть-Кулом – Керчомъя – Дзёль.