Жители Сыктывкара и гости столицы погрузились в «Ночь легенд»

К акции присоединились сразу несколько культурных учреждений. У каждого была своя развлекательная программа. Так, в национальной галерее Коми можно было познакомиться с выставкой "Мифы Коми", посмотреть фильм о легендах и послушать лекции фольклористов. Национальный музей приготовил для посетителей красивую ночь в доме купца Суханова. Но, пожалуй, самое красочное действо горожан ожидало в республиканской филармонии – современное театрализованное шоу по мотивам коми легенд. Оно было поставлено к 100-летию Коми.