Остаётся месяц до окончания приёма документов на конкурс по программе «Земский учитель»

Программа стартовала в 2020-ом и вызвала немалый интерес у молодых специалистов: в прошлом году в Коми подали 70 заявок на участие, были даже претенденты из других регионов. В результате конкурсного отбора в программу вошли 16. С сентября они работают в Усть-Цилемском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском, Корткеросском, Прилузском, Койгородском и Княжпогостском районах, а также в поселках Печоры, Ухты и Сыктывкара.