В Коми закрыли ещё пять ледовых переправ

Так, в Удорском районе прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Мезень между селом Кослан и деревней Мучкас. А в Княжпогостском районе – через реку Вымь между Емвой и Серегово. В Усть-Вымском районе также прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы — через Вычегду между Межегом и Мадмасом. Закрыта и пешеходная переправа между деревнями Тыдор и Семуково. Ещё одна точка на карте республики – в Корткеросском районе. Здесь связь прервана на реке Нившера между одноименным селом и местечком Заречье.