Совещание работников культуры.

Когда речь заходит о работниках культуры, то сразу возникает ассоцииация: праздничные концерты, выставки и торжественные мероприятия. И кажется, что у этих людей не работа, а сплошное веселье. Далеко не все могут объективно оценить труд культработника.

Как Интинские учреждения культуры пережили строгие ограничительные мероприятия, связанные с коронавирусом, чем занимаются сейчас и какие планы строят на будущее? Ежегодно представители творческих профессий выступают с отчетом о проделанной работе и рассказывают о перспективах на ближайшее время.