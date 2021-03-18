Мартовский выезд на рыбалку Боевое крещение для нового УРАГАНА Часть 4 Вечер в лесной избе

Поставленные накануне снасти начали приносить результат. Порадовал красавец — хариус , и конечно же язи. Где то один, где то двое, а н одном продольнике было сразу три штуки. На радостях добавили ещё пару продольников и поставили несколько вставных удочек. Сделав все дела, коротаем вечер в уютной лесной избушечке. Всё просто замечательно ! Канал Сергея : https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​https://vk.com/buks1ru ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283