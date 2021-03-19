Мартовский выезд на рыбалку Боевое крещение для нового УРАГАНА Часть 5 ЯЗЬ-кормилец Итоги

Вот и закончилась очередная рыбалка. Она была несомненно трудовая. Так как приходилось пробиваться по глубокому рыхлому снегу. Резкие перепады температур, снегопады с ветром, всё это приносило немало проблем, но в итоге всё же мы и рыбы наловили и получили огромное удовольствие от жизни в тайге, в лесной избе. Мы сюда ещё обязательно вернёмся ! Канал Сергея : https://www.youtube.com/channel/UCbbF…​ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​https://vk.com/buks1ru​ ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283