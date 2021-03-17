Информационная программа «Новости» от 16.03.2021

00:00 Выпуск

00:56 В Интинском Округе введен особый противопожарный режим.

05:10 В срок до 30 апреля необходимо сдать декларацию по форме 3 НДФЛ.

13:45 Модный приговор в национальном стиле.

15:42 В Интинском детском саду «Ласточка» проводили «Масленицу».

19:00 15 марта начался Великий пост — самый строгий и продолжительный в церковном календаре.

20:27 В детской школе искусств открылась персональная выставка юной интинской художницы — Дарьи Артёмовой.

26:25 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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