В Ухте обсудили возможность сохранения особого режима для месторождений нефти

В Ухте обсудили возможность сохранения особого режима для месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти. Причиной стали изменения в налоговом законодательстве, отменяющие часть понижающих коэффициентов к НДПИ и льготы по экспортной пошлине. И хотя, по мнению Минфина, это должно принести бюджету порядка 290 млрд. руб. дополнительных доходов – в долгосрочной перспективе отмена льгот способна привести к негативным экономическим и социальным последствиям.