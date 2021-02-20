Александра Ускирева прокомментировала принятие парламентариями Коми закона о детях войны

Долгожданный и нужный закон — так прокомментировала председатель организации ветеранов Койгородского района Александра Ускирева принятие парламентариями Коми закона о детях войны. По словам общественницы в муниципалитете более 300 человек, которых можно отнести к этой категории граждан. Пенсии у них небольшие. При этом многие не получали до этого льготы от государства. И та поддержка, которую гарантирует новый закон, будет хорошим подспорьем.