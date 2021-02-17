В корткеросскую детскую юношескую спортшколу поступило 5 лазерных винтовок для биатлона

Все это стало возможным благодаря поручению Главы Республики Владимиром Уйба. Вручил подарки министр спорта Виталий Савилов. Сегодня биатлоном в Корткеросе занимаются 24 подростка. Изначально для занятий использовали 5 лазерных и 5 пневматических винтовок. О пополнении арсенала школа серьезно задумалась в 2020-ом, когда здесь построили специальное стрельбище. Новые лазерные винтовки, отмечают тренеры, отлично подходят для школьников – они безопасны и просты в использовании. Каждая – со звуковым сопровождением.