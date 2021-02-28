Рыбалка на ХАРИУСА 4 морозных дня в тайге Часть 5 Не дай себе замёрзнуть !

Мороз всё крепчает и крепчает. Сегодня он достиг — 42.8 градусов. Да ещё с ветром ! Условия для рыбалки просто невыносимые ! Но мы всё же выехали в полдень на три часа и поймали свою рыбу ! Ну а вечер в лесной избе в компании с друзьями , доказал, что такой отдых в таёжной глуши, — он самый лучший ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283