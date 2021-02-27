Рыбалка на ХАРИУСА 4 морозных дня в тайге Часть 4 В этой речке рыба есть !

Из за сильных морозов больше времени проводим в избе. Но и за короткое время, когда температура воздуха бывает боле менее терпимой, мы успеваем порыбачить. Наша кучка хариусов потихоньку растёт. Но не всех клюнувших нам удалось поднять на лёд. Один здоровяк порвал леску и ушёл в родную стихию с мормышкой в зубах. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283