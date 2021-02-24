Рыбалка на ХАРИУСА 4 морозных дня в тайге Часть 1 Заезд Приключения начинаются

Зима в этом году выдалась на редкость морозная. Если днём температура прогревается до -30 , то ночью ниже -40. Но у друзей выходные совпали с праздником 23 февраля, и мы решились выехать на лесную речку. При -35 подобные выезды крайне рискованны, всё зависит от техники. Но если вы смотрите этот ролик, то всё закончилось благополучно. А как это было, вы узнаете просмотрев все части морозной рыбалки. Приятного просмотра. Правила рыболовства 2020-2021 год в Республике Коми : https://megaribolov.ru/index.php/raznoe/nerestovyj-zapret/nerest-osen-zima/rossiya/2889-respublika-komi-osenne-zimnij-nerestovyj-zapret-na-rybalku Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283